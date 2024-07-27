Тренер «Локо» Галактионов отреагировал на слухи о возможном переходе Тикнизяна в «Спартак»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем 2-го тура РПЛ с «Динамо» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Тикнизяну? Первый раз слышу. Опять возникают какие‑то вопросы перед матчем. У нас хорошая рабочая обстановка, хороший рабочий процесс. Все ребята готовы дать бой и нацелены сегодня только на победу», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Встреча в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 27 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.