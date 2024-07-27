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Тренер «Локо» Галактионов отреагировал на слухи о возможном переходе Тикнизяна в «Спартак»

Тренер «Локо» Галактионов отреагировал на слухи о возможном переходе Тикнизяна в «Спартак»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем 2-го тура РПЛ с «Динамо» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Тикнизяну? Первый раз слышу. Опять возникают какие‑то вопросы перед матчем. У нас хорошая рабочая обстановка, хороший рабочий процесс. Все ребята готовы дать бой и нацелены сегодня только на победу», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Встреча в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 27 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'    
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