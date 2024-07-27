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«Рубин» — «Зенит»: Глушенков открыл счёт в матче

«Рубин» — «Зенит»: Глушенков открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 37'     0:2 Кассьерра – 44'    

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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