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Гришин: «Пари НН» претендует на вылет из РПЛ, у команды слабый состав

Гришин: «Пари НН» претендует на вылет из РПЛ, у команды слабый состав
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о «Пари НН» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-синими, в котором нижегородская команда уступила со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

«Пари НН» претендует на вылет. У них слабый состав, но здесь уже вопрос к тренеру. Думаю, всё дело в игроках. Если футболисты выше качеством, легче построить футбол. И в том году, и сейчас ушли футболисты. «Пари НН» будет очень тяжело в этом сезоне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч «Пари НН» — ЦСКА проходил на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян из Сочи.

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