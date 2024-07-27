Гришин: «Пари НН» претендует на вылет из РПЛ, у команды слабый состав

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о «Пари НН» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-синими, в котором нижегородская команда уступила со счётом 0:3.

«Пари НН» претендует на вылет. У них слабый состав, но здесь уже вопрос к тренеру. Думаю, всё дело в игроках. Если футболисты выше качеством, легче построить футбол. И в том году, и сейчас ушли футболисты. «Пари НН» будет очень тяжело в этом сезоне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч «Пари НН» — ЦСКА проходил на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян из Сочи.

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