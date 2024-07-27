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«Не могу сказать, что мы играли плохо». Тренер «Пари НН» — о разгромном поражении от ЦСКА

«Не могу сказать, что мы играли плохо». Тренер «Пари НН» — о разгромном поражении от ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, подопечные сербского специалиста уступили со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

«Мы играли против одной из самых сильных команд в России. Мы понимаем, что они наказывают, если мы совершаем ошибки. Не могу сказать, что мы играли плохо… Особенно в первой половине мы играли на достойном уровне. Но я не могу понять второй пропущенный мяч. Мы нарабатывали эти моменты, знали, как соперник будет играть, но мы пропустили.

Тяжело сейчас что‑то сказать, потому что мы проиграли вторую игру подряд дома. Нам нужно учиться, больше тренироваться и показывать результат в следующих играх», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

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