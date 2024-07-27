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Доминиканская Республика — Испания — результат матча 27 июля 2024 года, счёт 1:3, футбол, Олимпиада-2024 в Париже

Гол+пас Фермина Лопеса помогли Испании обыграть Доминикану в матче Олимпиады-2024
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Закончился матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы С сборные Испании и Доминиканской Республики. Команды играли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Противостояние завершилось победой испанской национальной команды со счётом 3:1.

На 24-й минуте нападающий «Фурия Роха» Фермин Лопес открыл счёт в матче. На 38-й минуте хавбек Анхель Монтес Де Ока восстановил равенство. На 55-й минуте полузащитник Алекс Баэна вывел сборную Испании вперёд. На 70-й минуте с передачи Лопеса защитник Мигель Гутьеррес забил третий гол испанцев.

После двух туров группового этапа сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе С. Доминиканская Республика заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Кроме сборных Доминиканской Республики и Испании, в группе С выступают национальные команды Египта и Узбекистана.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Окончен
1 : 3
Испания U23
0:1 Лопес Мартин – 24'     1:1 Монтес Де Ока – 38'     1:2 Баэна – 55'     1:3 Гутьеррес – 70'    
Удаления: Аскона – 45+1' / нет
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