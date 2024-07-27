БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина — Ирак: Игнасио Фернандес забил третий мяч аргентинцев

Аргентина — Ирак: Игнасио Фернандес забил третий мяч аргентинцев
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 16:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в игре — 3:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
3 : 1
Ирак U23
1:0 Альмада – 13'     1:1 Хуссейн – 45+4'     2:1 Гондоу – 62'     3:1 Фернандес – 85'    

На 85-й минуте полузащитник сборной Аргентины Игнасио Фернандес забил третий мяч своей команды.

Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android