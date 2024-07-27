Аргентина — Ирак: Игнасио Фернандес забил третий мяч аргентинцев

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 16:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в игре — 3:1.

На 85-й минуте полузащитник сборной Аргентины Игнасио Фернандес забил третий мяч своей команды.

Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.