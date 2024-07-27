Валерий Овчинников: «Пари НН» надо менять тех, кто доводит команду до расстрела

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о «Пари НН» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором нижегородская команда уступила со счётом 0:3.

«Когда «Пари НН» было нечего делать, они убрали главного тренера и позвали специалиста высочайшего уровня! Кто сказал, что сербы этого уровня — специалисты? Встретились два футбольных одиночества, у которых нет востребованности у себя на родине, зато в России у них просто открытые ворота.

Но у «Пари НН» ещё нет мрачности. Думаю, в ближайшие дни будет смена власти. Только надо менять не главного тренера, а тех, кто приложил руку к такому, кто сознательно доводит команду до полного расстрела», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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