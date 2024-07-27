В «Пари НН» ответили, сохраняется ли кредит доверия к Иличу

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о кредите доверия к нынешнему главному тренеру команды Саше Иличу.

«Кредит доверия к Иличу сохраняется. Вопрос о смене не поднимался, поверьте», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

Отметим, что в матче 1-го тура нижегородцы также потерпели поражение от «Рубина» со счётом 2:4.