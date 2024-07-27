В «Пари НН» ответили, сохраняется ли кредит доверия к Иличу
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о кредите доверия к нынешнему главному тренеру команды Саше Иличу.
«Кредит доверия к Иличу сохраняется. Вопрос о смене не поднимался, поверьте», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
27 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.
Отметим, что в матче 1-го тура нижегородцы также потерпели поражение от «Рубина» со счётом 2:4.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15' 0:2 Дивеев – 50' 0:3 Обляков – 78'
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