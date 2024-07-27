«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра укрепил преимущество гостей

В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти.

Ранее, на 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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