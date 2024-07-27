Тренер ЦСКА Николич анонсировал трансферы «на выход» из московского клуба

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», а также анонсировал трансферы «на выход» из московского клуба. Напомним, подопечные сербского специалиста одержали разгромную победу со счётом 3:0.

«Рад снова оказаться в Нижнем Новгороде. Игра была очень важной для нас, у нас тяжёлый календарь. Сначала мы играли в Ростове‑на‑Дону, после — тут, а сейчас мы снова поедем на юг. Доволен, что команда второй матч подряд не пропустила. Мы могли забить больше. Не понравились мне последние 15 минут первого тайма. Поздравляю ребят с победой.

У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход. Бистрович — тот парень, который выступал в аренде. Сейчас он хорошо провёл сбор и получил своё время», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице на 13-й строчке.