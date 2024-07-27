Глушенков поздравил маму с днём рождения после того, как забил гол в матче с «Рубином»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поздравил маму с днём рождения после того, как забил гол в матче 2-го тура РПЛ с «Рубином». На футболке игрока, надетой под основную, была нанесена надпись: «Мама, с Днём Рождения!».

Глушенков открыл счёт на 37-й минуте встречи. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

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