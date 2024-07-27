БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков поздравил маму с днём рождения после того, как забил гол в матче с «Рубином»

Глушенков поздравил маму с днём рождения после того, как забил гол в матче с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поздравил маму с днём рождения после того, как забил гол в матче 2-го тура РПЛ с «Рубином». На футболке игрока, надетой под основную, была нанесена надпись: «Мама, с Днём Рождения!».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 37'     0:2 Кассьерра – 44'    

Глушенков открыл счёт на 37-й минуте встречи. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

Материалы по теме
Стрепетов считает, что Глушенков станет головной болью для «Рубина» в матче с «Зенитом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android