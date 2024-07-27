Гришин: по качеству игроков ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о победе армейцев в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Красно-синие выиграли со счётом 3:0.

«ЦСКА играл хорошо с «Пари НН». А хозяева совсем не понравились, у них разобранная команда, но это не умаляет заслуг армейцев. Футбол в одни ворота, эта игра и должна была так сложиться за счёт качества футболистов.

После 2-го тура делать какие-то выводы не стоит. Хотя бы надо посмотреть тура четыре, когда чемпионат разгонится. Когда пройдут игры посерьёзнее, можно будет говорить, кто станет претендентом на чемпионство, а кто – нет. Но по качеству игроков ЦСКА вместе с «Динамо», «Спартаком», «Краснодаром» и, может быть, «Ростовом» может составить конкуренцию «Зениту». Хотя, конечно, шансов у петербуржцев больше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.