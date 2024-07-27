И. Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о назначении 11-метрового удара в ворота казанского «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с петербургским «Зенитом» (0:2, перерыв) за попадание мяча в руку игрока казанцев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сложный эпизод для арбитра в поле. Правая рука игрока «Рубина» отставлена, левая прижата: увидеть, куда попадает мяч, сложно. Не сказал бы, что это ошибка Чистякова – здесь реально было тяжело, но помог Мешков на VAR. Если б попал в левую, то это не фол.
Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 27 июля 2024
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