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И. Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»

И. Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о назначении 11-метрового удара в ворота казанского «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с петербургским «Зенитом» (0:2, перерыв) за попадание мяча в руку игрока казанцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«Сложный эпизод для арбитра в поле. Правая рука игрока «Рубина» отставлена, левая прижата: увидеть, куда попадает мяч, сложно. Не сказал бы, что это ошибка Чистякова – здесь реально было тяжело, но помог Мешков на VAR. Если б попал в левую, то это не фол.

Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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