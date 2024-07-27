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Фото: момент с игрой рукой Вуячича, за которую был назначен пенальти в ворота «Рубина»

Фото: момент с игрой рукой Вуячича, за которую был назначен пенальти в ворота «Рубина»
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На 41-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом» мяч попал в руку защитнику казанской команды Игору Вуячичу. После просмотра эпизода на мониторе главный судья встречи Артём Чистяков принял решение назначить пенальти в ворота хозяев.

Фото: Скриншот из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти.

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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