Фото: момент с игрой рукой Вуячича, за которую был назначен пенальти в ворота «Рубина»

На 41-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом» мяч попал в руку защитнику казанской команды Игору Вуячичу. После просмотра эпизода на мониторе главный судья встречи Артём Чистяков принял решение назначить пенальти в ворота хозяев.

Фото: Скриншот из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти.

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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