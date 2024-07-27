Иван Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», а также рассказал, кому посвятил свой забитый мяч. Армейцы одержали разгромную победу со счётом 3:0.

«Не бывает лёгких игр. «Пари НН» дома — это организованная команда, хорошо играет в обороне, больше контратаки стандартные положения предпочитают. Не всё сегодня получалось, но, думаю, результат закономерен. Это хорошая победа, всё отлично.

Кому посвящал гол сегодня? Дочка родилась. Вчера был ровно месяц. Рад её появлению очень. Спасибо жене и дочке, я их очень люблю», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома уступил казанскому «Рубину» — 2:4.