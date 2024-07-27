Глушенков забил все пять голов за «Зенит» с передач Вендела

Гол в ворота «Рубина» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги стал пятым для нападающего Максима Глушенкова в составе «Зенита», включая игру Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2). Все пять мячей российский футболист забил с передач полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.

Напомним, Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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