«Динамо» — «Локомотив»: хозяева вновь вышли вперёд

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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте защитник «Динамо» Милан Майсторович вывел свою команду вперёд.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).