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ЦСКА разгромил «Енисей» со счётом 6:0 в матче женской Суперлиги

ЦСКА разгромил «Енисей» со счётом 6:0 в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу московской команды.

Россия - Суперлига (ж) . 15-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
6 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Ордега – 14'     2:0 Дамьянович – 18'     3:0 Дамьянович – 52'     4:0 Крайсумович – 60'     5:0 Ачоян – 85'     6:0 Яковлева – 90+3'    

Первый гол был забит на 14-й минуте. Его автором стала нападающая армейцев Франциска Ордега. На 18-й минуте капитан ЦСКА Невена Дамьянович увеличила преимущество красно-синих. На 52-й минуте сербка оформила дубль. На 60-й минуте София Крайсумович сделала счёт 4:0. На 85-й минуте полузащитница Марине Ачоян забила пятый мяч. А на 90+5-й минуте форвард Дарья Яковлева установила окончательный счёт.

ЦСКА набрал 38 очков в 14 турах чемпионата и возглавляет турнирную таблицу. «Енисей» с 11 очками идёт на девятой строчке.

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