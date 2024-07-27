ЦСКА разгромил «Енисей» со счётом 6:0 в матче женской Суперлиги

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу московской команды.
Первый гол был забит на 14-й минуте. Его автором стала нападающая армейцев Франциска Ордега. На 18-й минуте капитан ЦСКА Невена Дамьянович увеличила преимущество красно-синих. На 52-й минуте сербка оформила дубль. На 60-й минуте София Крайсумович сделала счёт 4:0. На 85-й минуте полузащитница Марине Ачоян забила пятый мяч. А на 90+5-й минуте форвард Дарья Яковлева установила окончательный счёт.
ЦСКА набрал 38 очков в 14 турах чемпионата и возглавляет турнирную таблицу. «Енисей» с 11 очками идёт на девятой строчке.
- 27 июля 2024
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