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«Рубин» — «Зенит»: Изидор забил четвёртый гол гостей в матче

«Рубин» — «Зенит»: Изидор забил четвёртый гол гостей в матче
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент выхода новости счёт в матче 4:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в противостоянии.

Ранее, на 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Санкт-петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

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