И. Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о неназначении 11-метрового удара в ворота «Локомотива» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

«В эпизоде с Тюкавиным и Ньямси не было нарушения правил. Оба игрока смотрят наверх – на мяч, а Константин просто ставит ногу назад. Может, наступ и был минимальный, но тут нужно было продолжить игру – игровая ситуация, абсолютно правильно сделали, что продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ проходит с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.