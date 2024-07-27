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И. Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Динамо»

И. Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Динамо»
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о неназначении 11-метрового удара в ворота «Локомотива» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«В эпизоде с Тюкавиным и Ньямси не было нарушения правил. Оба игрока смотрят наверх – на мяч, а Константин просто ставит ногу назад. Может, наступ и был минимальный, но тут нужно было продолжить игру – игровая ситуация, абсолютно правильно сделали, что продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ проходит с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

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