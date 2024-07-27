«Я уже извинился». Энцо Фернандес — о скандале с расистской песней в адрес сборной Франции

Полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес высказался относительно ситуации с оскорбительной песней, которую футболисты «альбиселесте» исполнили в адрес французской национальной команды после победы на Кубке Америки — 2024. Напомним, о факте исполнения этой песни стало известно из прямой трансляции Энцо.

«Я уже извинился. Всё в порядке. Я не могу говорить об этом. Я возвращаюсь в клуб», – приводит слова Фернандеса TyC Sports.

После этой ситуации несколько французских футболистов лондонского клуба отписались от аккаунта аргентинского полузащитника в социальной сети. Сообщалось, что «Челси» начал дисциплинарное расследование, связанное с этим инцидентом.

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