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Рубин — Зенит 0:4, результат матча 2-го тура РПЛ 27 июля

«Зенит» в гостях разгромил «Рубин» в матче 2-го тура чемпионата России
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в противостоянии.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    
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