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Тренер ЦСКА Николич: решение по трансферу Чалова будет принято в ближайшие дни

Тренер ЦСКА Николич: решение по трансферу Чалова будет принято в ближайшие дни
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о возможном уходе нападающего армейцев Фёдора Чалова. Ранее в СМИ появлялась информация, что Чалов близок к переходу в греческий ПАОК.

«Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним тёплые отношения, говорим с глазу на глаз. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА, и он всегда выкладывается. Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдёт — пожелаем ему удачи», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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