Валерий Кечинов: не понимаю, зачем «Спартак» подписал Довбню

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о подписании красно-белыми 37-летнего вратаря Александра Довбни.

«Если честно, я не понимаю, зачем «Спартак» подписал Довбню. Есть Максименко, Селихов и молодые вратари. Я так понимаю, подписание Довбни — решение главного тренера, который просил найти опытного вратаря. Наверное, из всех опытных остался только Довбня. Он может оказаться в основе команды, если, не дай бог, сломаются оба вратаря», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле.

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