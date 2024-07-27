«Зенит» забивает четыре гола на протяжении трёх матчей подряд
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Игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:4) стала третьей подряд для «Зенита», в котором санкт-петербургский клуб забил четыре гола. Ранее сине-бело-голубые забили это количество мячей во встрече 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4). Также «Зенит» четырежды поразил ворота «Краснодара» в игре Суперкубка России (4:2).
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36' 0:2 Кассьерра – 44' 0:3 Педро – 55' 0:4 Изидор – 90+2'
Игра «Рубин» — «Зенит» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.
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