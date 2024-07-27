«Зенит» забивает четыре гола на протяжении трёх матчей подряд

Игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:4) стала третьей подряд для «Зенита», в котором санкт-петербургский клуб забил четыре гола. Ранее сине-бело-голубые забили это количество мячей во встрече 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4). Также «Зенит» четырежды поразил ворота «Краснодара» в игре Суперкубка России (4:2).

Игра «Рубин» — «Зенит» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.

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