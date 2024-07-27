Форвард «Зенита» Изидор забил впервые за восемь месяцев

Забитый мяч нападающего «Зенита» Вильсона Изидора на 90+2-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги в ворота казанского «Рубина» стал первым для французского форварда за восемь месяцев. Свой предыдущий мяч Изидор забил в ворота «Сочи» 25 ноября 2023 года.

Игра между «Рубином» и «Зенитом» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0. Помимо Изидора забытыми мячами отметились Максим Глушенков и Матео Кассьерра, оформивший дубль.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.