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Форвард «Зенита» Изидор забил впервые за восемь месяцев

Форвард «Зенита» Изидор забил впервые за восемь месяцев
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Забитый мяч нападающего «Зенита» Вильсона Изидора на 90+2-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги в ворота казанского «Рубина» стал первым для французского форварда за восемь месяцев. Свой предыдущий мяч Изидор забил в ворота «Сочи» 25 ноября 2023 года.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

Игра между «Рубином» и «Зенитом» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0. Помимо Изидора забытыми мячами отметились Максим Глушенков и Матео Кассьерра, оформивший дубль.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.

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