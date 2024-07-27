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Узбекистан — Египет — результат матча 27 июля 2024 года, счёт 0:1, футбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Узбекистана проиграла Египту и потеряла шансы выйти из группы на Олимпиаде-2024
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Закончился матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы С сборные Египта и Узбекистана. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Противостояние завершилось победой египетской национальной команды со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Ахмед Кука.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Узбекистан U23
Окончен
0 : 1
Египет U23
0:1 Кука – 11'    

После двух туров группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года сборная Узбекистана не набрала ни одного очка и лишилась математических шансов на выход из группы. Египетская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр).

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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