Сборная Узбекистана проиграла Египту и потеряла шансы выйти из группы на Олимпиаде-2024

Закончился матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы С сборные Египта и Узбекистана. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Противостояние завершилось победой египетской национальной команды со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Ахмед Кука.

После двух туров группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года сборная Узбекистана не набрала ни одного очка и лишилась математических шансов на выход из группы. Египетская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр).

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