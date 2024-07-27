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Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Локомотивом»

Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Локомотивом»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Большая группа футболистов по разным причинам не принимала участие. Поэтому ребята из обоймы получили тот шанс, который ждали. Местами у нас были просадки, где-то мы заслужили, где-то нас простили. Но если брать все вместе, могу сделать комплимент футболистам. Они большие молодцы. Отдельно отмечу Гагнидзе и Майсторовича, забили дебютные мячи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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