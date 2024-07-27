Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Локомотивом»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Большая группа футболистов по разным причинам не принимала участие. Поэтому ребята из обоймы получили тот шанс, который ждали. Местами у нас были просадки, где-то мы заслужили, где-то нас простили. Но если брать все вместе, могу сделать комплимент футболистам. Они большие молодцы. Отдельно отмечу Гагнидзе и Майсторовича, забили дебютные мячи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.