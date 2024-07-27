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В «Динамо» ответили, сожалеют ли о решении отпустить Бальбуэну на Олимпиаду

В «Динамо» ответили, сожалеют ли о решении отпустить Бальбуэну на Олимпиаду
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, сожалеют ли в московском клубе о решении отпустить 32-летнего центрального защитника Фабиана Бальбуэну на Олимпиаду.

«Мы не сожалеем, что отпустили Бальбуэну на Олимпиаду», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 27 июля, московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ встречалось с «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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