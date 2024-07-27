В «Динамо» заявили, что летняя трансферная кампания клуба еще не закончилась

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» заявил, что летняя трансферная кампания клуба ещё не закончилась.

«Мы увидели, что ребята, которые не получали шанса, конкурентоспособные. Но это не значит, что мы не будем продолжать делать трансферную политику», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Динамо» и «Локомотив» играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.