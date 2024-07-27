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Глава совета директоров «Динамо» Гафин оценил уровень игры Андрея Лунёва

Глава совета директоров «Динамо» Гафин оценил уровень игры Андрея Лунёва
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре новоиспечённого вратаря бело-голубых Андрея Лунёва, который присоединился к команде нынешним летом.

«Мы рады игре Лунёва. Надеемся, что он будет и дальше показывать свой класс», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 27 июля, московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ встречалось с «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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