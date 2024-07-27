«Сокол» обыграл «КАМАЗ» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором саратовский «Сокол» встречался с «КАМАЗом» (Набережные Челны). Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин из Москвы. «Сокол» одержал победу со счётом 1:0.

На 51-й минуте единственный гол в противостоянии забил нападающий Егор Карпицкий.

После трёх туров Первой лиги саратовский клуб набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место. «КАМАЗ» после аналогичного количества матчей не заработал ни одного очка и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Сокол» встретится с «Уралом». Игра состоится 3 августа. «КАМАЗ» проведёт матч с «Родиной». Противостояние состоится 3 августа.

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