Глава РПЛ Алаев прокомментировал открытие нового стадиона «Факела»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался относительно открытия нового стадиона воронежского «Факела».

«Мне очень приятно здесь находиться. В РПЛ много красивых современных стадионов, но в последние годы мы не открывали новые арены. Я очень рад, что мы сегодня здесь, потому что тут потрясающие болельщики. Хочу поблагодарить губернатора — без вас этого стадиона не было бы. Пусть он дарит потрясающие эмоции с сегодняшнего дня», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Факел» на домашнем стадионе принимает тольяттинский «Акрон». В качестве главного арбитра противостояния выступает Евгений Буланов.

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