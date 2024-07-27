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«Это детский сад». Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Динамо»

«Это детский сад». Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Реализация своих моментов (хромает), их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперёд, но легко пропускаем со стандарта, очень серьёзно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

Нужен человек, который забьёт. Есть Воробьёв. Пока у него силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет.

Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. У нас выход «один на один», Самошников в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).

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