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Арбитр Федотов отреагировал на отмену красной карточки в матче «Факела» и «Акрона»

Арбитр Федотов отреагировал на отмену красной карточки в матче «Факела» и «Акрона»
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об отменённой красной карточке, показанной защитнику «Факела» Сергею Божину в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Акроном». На третьей минуте главный арбитр встречи Евгений Буланов удалил игрока, однако после просмотра видеоповтора поменял своё решение.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

«Буланов ошибся, удалив игрока «Факела». Нет тут красной. Контакт происходит, когда нога на весу, плюс удар приходится шведой, а не шипами. И наносится он вскользь, нет додавливания. Почему Буланов решил удалять – вопрос. Безбородов правильно позвал судью к VAR, после чего тот изменил красную карточку на жёлтую. Ошибка Буланова плюс Безбородова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На момент написания новости в матче идёт 13-я минута, счёт не открыт — 0:0.

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