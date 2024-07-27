Арбитр Федотов отреагировал на отмену красной карточки в матче «Факела» и «Акрона»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об отменённой красной карточке, показанной защитнику «Факела» Сергею Божину в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Акроном». На третьей минуте главный арбитр встречи Евгений Буланов удалил игрока, однако после просмотра видеоповтора поменял своё решение.

«Буланов ошибся, удалив игрока «Факела». Нет тут красной. Контакт происходит, когда нога на весу, плюс удар приходится шведой, а не шипами. И наносится он вскользь, нет додавливания. Почему Буланов решил удалять – вопрос. Безбородов правильно позвал судью к VAR, после чего тот изменил красную карточку на жёлтую. Ошибка Буланова плюс Безбородова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На момент написания новости в матче идёт 13-я минута, счёт не открыт — 0:0.