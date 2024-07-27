Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, кого считает лидером атаки команды

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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ответил на вопрос, кого он считает лидером атаки команды.

— Пиняев — лидер атаки команды?

— Почему? И Пиняев, и Воробьёв, и Сулейманов. Есть игроки», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 27 июля, московский «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ встречался с «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

Фассон выступает в составе «Локомотива» с июля 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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