БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локо» Фассон: разозлился из-за поражения от «Динамо» — нам не хватило мелочей

Защитник «Локо» Фассон: разозлился из-за поражения от «Динамо» — нам не хватило мелочей
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями после поражения железнодорожников в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Я расстроился и разозлился, потому что был хороший первый тайм, много моментов. Не хватило каких-то мелочей, чтобы довести моменты до гола. Уверенность сохраняется», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Динамо» и «Локомотив» играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).

Материалы по теме
«Динамо» уверенно обыграло «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android