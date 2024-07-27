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Защитник «Локо» Фассон: разозлился из-за поражения от «Динамо» — нам не хватило мелочей

Бразильский центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями после поражения железнодорожников в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Я расстроился и разозлился, потому что был хороший первый тайм, много моментов. Не хватило каких-то мелочей, чтобы довести моменты до гола. Уверенность сохраняется», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Динамо» и «Локомотив» играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).