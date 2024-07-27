Лукас Фассон: Дзюбы и Глушенкова не хватает «Локомотиву»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что железнодорожникам не хватает нападающих Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова, покинувших команду нынешним летом.

«Глушенкова с Дзюбой не хватает. Но что есть, то есть. Нужно жить и продолжать работу без них», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Глушенков перешёл в «Зенит». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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