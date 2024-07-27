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Грулёв: после матча с «Локомотивом» сказал Лунёву: «Спасибо, что оставил нас в игре»

Грулёв: после матча с «Локомотивом» сказал Лунёву: «Спасибо, что оставил нас в игре»
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Добыли три очка — это главное. Выдержали натиск, «Локомотив» нас маленько простил. Мы воспользовались своими моментами и старались удержать счёт. Только позитивные эмоции. Я поздравил Лунёва. Сказал ему: «Спасибо, что оставил нас в игре». Он сыграл уверенно. Молодец», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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