Грулёв: после матча с «Локомотивом» сказал Лунёву: «Спасибо, что оставил нас в игре»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Добыли три очка — это главное. Выдержали натиск, «Локомотив» нас маленько простил. Мы воспользовались своими моментами и старались удержать счёт. Только позитивные эмоции. Я поздравил Лунёва. Сказал ему: «Спасибо, что оставил нас в игре». Он сыграл уверенно. Молодец», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.