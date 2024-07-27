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«Ты ведёшь себя как дурачок!» Защитник «Локомотива» Тикнизян — журналисту

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян резко ответил журналисту, попытавшемуся задать ему вопрос после проигранного матча 2-го тура чемпионата России. Напомним, железнодорожники уступили «Динамо» со счётом 1:3.

«Ты ведёшь себя как дурачок!» — сказал Тикнизян журналисту.

Тикнизян грубо пообщался с журналистом:

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.