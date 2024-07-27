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Семак — о матче с «Рубином»: игра с нами самая важная для всех клубов

Семак — о матче с «Рубином»: игра с нами самая важная для всех клубов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое соперников на матчи с сине-бело-голубыми после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«Конечно все будут «умирать», так как это самый важный матч для всех клубов — игра с «Зенитом», чемпионом России. Вся борьба ещё впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное – победа.

Связка Вендела и Глушенкова? Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в противостоянии.

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