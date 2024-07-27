БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел: это лучший старт сезона у «Зенита» и лучшая командная игра на моей памяти

Вендел: это лучший старт сезона у «Зенита» и лучшая командная игра на моей памяти
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Рубином» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«Рубин» — очень хорошая команда, они компактно обороняются. Первые 30 минут им удавалось накрывать нас в защите, но затем мы открыли счёт, игра изменилась. Они стали чуть больше открываться, а мы продолжили создавать моменты и реализовывать их. Сейчас нужно как следует отдохнуть и готовиться к кубковому матчу.

Четыре гола в каждой из трёх стартовых игр — лучший старт команды? Я думаю, это не только лучший старт «Зенита» в сезоне, но и лучшая демонстрация командной игры на моей памяти. Три матча — три победы, четыре мяча в каждой игре», — сказал Вендел в эфире «Матч ТВ».

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в противостоянии.

Материалы по теме
«Зенит» забивает четыре гола на протяжении трёх матчей подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android