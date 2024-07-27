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Франция — Гвинея: стартовые составы команд на матч Олимпиады — 2024

Франция — Гвинея: стартовые составы команд на матч Олимпиады — 2024
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Франции и Гвинеи. Команды будут играть на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Гвинея U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Франция: Ресте, Баде, Трюффер, Сильдийя, Люкеба, Коне, Олисе, Шотар, Аклиуше, Ляказетт, Матета.

Гвинея: Силла, Диавара, Сума, М. Кейта, Сиссе, Бальде, Н. Кейта, Мориба, Туре, Диалло, Ба.

После 1-го тура группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала три очка и на текущий момент занимает первое место в группе А. Гвинея после аналогичного количества встреч не заработала ни одного очка и располагается на третьей строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступают Новая Зеландия и США.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

, Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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