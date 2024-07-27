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«Факел» — «Акрон»: Евгений Марков был удалён с поля после вмешательства VAR

«Факел» — «Акрон»: Евгений Марков был удалён с поля после вмешательства VAR
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости в матче перерыв, счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

На 45+3-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Отметим, что арбитр сначала показал жёлтую карточку, однако после просмотра видеоповтора изменил своё решение.

За всё время «Факел» и «Акрон» лишь четыре раза встречались между собой. Все матчи прошли в рамках чемпионата Первой лиги. Трижды победу одерживала команда из Воронежа, и лишь раз сильнее оказывались футболисты «Акрона».

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.

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