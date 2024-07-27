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«Историю с шуткой отпустил». Безруков высказался о проигранном матче с «Зенитом»

«Историю с шуткой отпустил». Безруков высказался о проигранном матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением о минувшем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором казанский клуб проиграл со счётом 0:4.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

– Атака «Зенита» много забивает в последнее время. Как достичь такого же?
– Надо бразильцем родиться, тогда сразу всё получится. Просто в каждом матче выкладываться на полную при условии, что вся команда будет делать то же самое, тогда голы придут.

– Историю с шуткой отпустил уже?
– Отпустил, я думаю. Просто хотелось поиграть с хорошим соперником. Думаю, все хотели себя показать, — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. Дело Руслана Безрукова рассматривал дисциплинарный комитет РФС. Футболист был дисквалифицирован на три месяца, также ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

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