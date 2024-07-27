«Урал» пропустил гол с чужой половины поля в матче с «Черноморцем»

В эти минуты проходит матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости идёт 76-я минута, счёт 3:2 в пользу хозяев.

В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Черноморца» Мераби Уридия поразил ворота «Урала» ударом со своей половины поля.

В первых двух турах «Урал» набрал шесть очков, обыграв «Сочи» (2:0) и ярославский «Шинник» (2:1). «Черноморец» не сумел набрать очков в двух стартовых турах. Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Чайке» (1:2).