«Урал» пропустил гол с чужой половины поля в матче с «Черноморцем»
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости идёт 76-я минута, счёт 3:2 в пользу хозяев.
Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
27 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 9' 1:1 Гогличидзе – 31' 2:1 Уридия – 45+1' 3:1 Родионов – 45+3' 3:2 Итало – 53'
В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Черноморца» Мераби Уридия поразил ворота «Урала» ударом со своей половины поля.
В первых двух турах «Урал» набрал шесть очков, обыграв «Сочи» (2:0) и ярославский «Шинник» (2:1). «Черноморец» не сумел набрать очков в двух стартовых турах. Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Чайке» (1:2).
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