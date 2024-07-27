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«Акрон» одержал первую победу в РПЛ в своей истории, уверенно обыграв «Факел»

«Акрон» одержал первую победу в РПЛ в своей истории, уверенно обыграв «Факел»
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

На 45+3-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Отметим, что арбитр сначала показал жёлтую карточку, однако после просмотра видеоповтора изменил своё решение. На 65-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Акрон» вперёд. На 76-й минуте полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество гостей.

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.

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