«Урал» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «Черноморцу»

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Автором гола стал полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 31-й минуте защитник «шмелей» Лео Гогличидзе отправил мяч в собственные ворота. В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Черноморца» Мераби Уридия поразил ворота «Урала» ударом со своей половины поля. Ещё спустя две минуты Илья Родионов забил третий мяч хозяев. На 53-й минуте защитник гостей Итало сократил отставание.

После этой победы в активе «Черноморца» стало три очка. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Урал» с шестью очками находится на пятой строчке.