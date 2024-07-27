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«Урал» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «Черноморцу»

«Урал» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «Черноморцу»
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
27 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 9'     1:1 Гогличидзе – 31'     2:1 Уридия – 45+1'     3:1 Родионов – 45+3'     3:2 Итало – 53'    

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Автором гола стал полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 31-й минуте защитник «шмелей» Лео Гогличидзе отправил мяч в собственные ворота. В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Черноморца» Мераби Уридия поразил ворота «Урала» ударом со своей половины поля. Ещё спустя две минуты Илья Родионов забил третий мяч хозяев. На 53-й минуте защитник гостей Итало сократил отставание.

После этой победы в активе «Черноморца» стало три очка. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Урал» с шестью очками находится на пятой строчке.

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