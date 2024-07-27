«Всего наилучшего». «Челси» объявил о расторжении контракта с защитником Сарром

«Челси» официально объявил о расторжении контракта с 25-летним центральным защитником Малангом Сарром.

«Мы желаем Малангу всего наилучшего в будущем», — написано на официальном сайте лондонского клуба.

Французский защитник перешёл в «Челси» летом 2020 года. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Являясь игроком «синих», Сарр несколько раз переходил в другие клубы на правах аренды. Он успел поиграть за «Порту» и «Монако». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 63 очка и занял шестое место.

Сколько стоят молодые футболисты: