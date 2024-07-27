Вендел объяснил, почему Глушенков много забивает с его передач

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, в чём причина того, что все пять голов нападающего Максима Глушенкова за сине-бело-голубых были забиты с его передач.

«Всё дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте. Думаю, он счастлив, я счастлив, и пусть так будет весь сезон! Вот и всё. Хочу ассистировать, забивать и помогать команде ещё чаще, ведь так лучше для всех — и для него, и для меня, и для «Зенита», — приводит слова Вендела официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 4:0. Российский нападающий забил гол, ассистентом выступил Вендел.

Ранее, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.

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